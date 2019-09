Wat moet er nog gebeuren aan de Helperzoomtunnel?

Helperzoomtunnel



De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De tunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat.



Er is sinds januari 2017 al een hoop werk verricht, zo meldt Aanpak Ring Zuid. Op zaterdag 3 augustus is de tunnelbak succesvol op de juiste plek onder het spoor geschoven. Daarvoor moest het treinverkeer van 31 juli tot en met 7 augustus worden stilgelegd.



Komende maanden, tot en met april volgend jaar, wordt er gewerkt aan de verdere afbouw van de Helperzoomtunnel. Ook de rijbaan en het vrijliggende fietspad worden dan aangelegd.