Wandel op 4 april naar je werk!

Donderdag 4 april is het Wandel naar je Werk-dag. Voor het vierde jaar op rij organiseert Wandelnet deze dag en roept werkend Nederland op (deels) wandelend naar het werk te gaan: Begin je werkdag met meer energie en maak je hoofd leeg tijdens (een stuk van) de route naar je werk. Alle stappen tellen: loop van je huis naar de trein, van de bus naar je bureau óf helemaal van je voordeur naar de kantoordeur.

Wandelen is gezond, het werkt stressverlagend en het verhoogt de creativiteit en productiviteit. Doe je mee aan de Wandel naar je Werk-dag, dan maak je ook kans op mooie prijzen. Kijk op Wandelnet voor meer informatie en meld je aan.

Meedoen als bedrijf

Organisaties worden ook opgeroepen om gezonde werkgewoonten te stimuleren en deel te nemen aan de Wandel naar je Werk-dag. Doe ook mee als bedrijf, help mee om je medewerkers in beweging te krijgen en meld je aan via Wandelnet.