Waar en wanneer wordt er de komende maanden gewerkt aan de weg?

Het komende jaar wordt er op verschillende plekken in en rond de stad Groningen gewerkt aan de weg en het spoor. Groningen Bereikbaar heeft een overzicht gemaakt van waar en wanneer er werkzaamheden zijn. Het gaat daarbij wel om verwachtingen, want er liggen nog geen definitieve besluiten en het kan dus zo zijn dat de plannen toch op een andere wijze of op een ander moment worden uitgevoerd. Ook kunnen onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, zorgen voor wijzigingen in planningen.

Een overzicht van de grote werkzaamheden vind je hieronder. Uiteraard zijn er ook veel kleinere werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor het verkeer en niet in dit overzicht staan. Deze werkzaamheden en de meest actuele werkzaamheden vind je op de Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar.



Februari: stremming Verlengde Lodewijkstraat en Verlengde Willemstraat

Tussen 11 en 27 februari begint Combinatie Herepoort met de sloop van het viaduct ter hoogte van de Esperantokruising. Vanwege deze werkzaamheden is de Verlengde Lodewijkstraat van 11 tot 20 februari gestremd voor al het verkeer. De Verlengde Willemstraat is van 11 tot 27 februari gestremd, maar tot 20 februari kunnen fietsers en voetgangers er wel langs.



Februari: treinvrije periodes

In de voorjaarsvakantie wordt er volop gewerkt op en rond het spoor. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer van en naar Groningen.

16-20 februari: geen treinen tussen Groningen-Veendam/Weener

16-18 februari: geen treinen tussen Groningen-Hoogeveen

18-20 februari: geen treinen tussen Groningen-Assen

20-24 februari: geen treinen tussen Leeuwarden-Buitenpost

Voor een volledig overzicht van alle treinvrije periodes in de eerste helft van 2019, kun je deze pdf downloaden. Treinvrije periodes eerste half jaar 2019 [pdf]



Februari: afsluiting Stationsweg

Vanwege de treinvervangende bussen wordt op de Stationsweg een tijdelijke halte aangelegd. Om ervoor te zorgen dat de passagiers hier veilig in en uit de bussen kunnen stappen, is de weg tussen 16 en 20 februari gedeeltelijk dicht. De Stationsweg is afgesloten voor verkeer in westelijke richting (vanaf de Hereweg). Het verkeer in tegengestelde richting kan wel gebruikmaken van de weg.



Februari t/m mei: werkzaamheden rond de Brailleweg

Ter hoogte van de Brailleweg wordt een tijdelijk viaduct gebouwd. Tussen februari en mei vinden verschillende werkzaamheden plaats rondom de Brailleweg. Deze werkzaamheden leveren mogelijk hinder op voor het verkeer. We verwachten dat het verkeer in mei het tijdelijk viaduct in gebruik kan nemen. Het bestaande viaduct wordt dan gesloopt.



April t/m juni: groot onderhoud aan de oostelijke en westelijke ringweg

De oostelijke en de westelijke ringweg zijn toe aan groot onderhoud. Dit onderhoud vindt plaats tijdens een aantal weekenden in de periode april t/m mei. Tijdens de werkzaamheden ondervindt het verkeer hinder.



Juli/augustus: stremming zuidelijke ringweg richting Hoogezand

We verwachten dat dit jaar gestart wordt met de bouw van de bouwkuip van de verdiepte ligging. Mogelijk wordt hiervoor de zuidelijke ringweg in de zomervakantie een aantal weken afgesloten vanaf het Julianaplein tot de Europaweg voor verkeer richting Hoogezand.



Derde kwartaal: inschuiven Helperzoomtunnel

Het inschuiven van de Helperzoomtunnel staat dit jaar opnieuw op de planning. We verwachten dat het inschuiven plaatsvindt in het derde kwartaal van dit jaar.



December: spoortunnel Paterswoldseweg open voor verkeer

De spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg is sinds oktober vorig jaar afgesloten voor autoverkeer. Er wordt volop gewerkt aan een nieuwe spoortunnel. De spoortunnel wordt in december dit jaar opgeleverd en opengesteld voor verkeer.



Eind 2019: aansluiting Driebond/Eemspoort met zuidelijke ringweg

Bij de Osloweg en Stettinweg wordt een nieuwe op- en afrit van en naar de zuidelijke ringweg gebouwd. Hiermee krijgen de bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond een volledige aansluiting op de zuidelijke ringweg. Het streven is om de aansluiting eind dit jaar in gebruik te nemen.