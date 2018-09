Virtuele fiets op Hoofdstation leert over gevaren concentratieverlies

Fietsers die appen in het verkeer zorgen vaak voor gevaarlijke situaties: slingeren, bijna-botsingen of echte ongelukken. Om dat te ervaren konden voorbijgangers op het Hoofdstation virtueel de gevaren van afleiding op de fiets ervaren op de speciale '3D Afleiding Bike'.

De virtuele fiets is door Verkeerswijzer Groningen ontwikkeld en wordt in de provincie Groningen ingezet als onderdeel van de landelijke verkeersveiligheidscampagne MONO, die half september landelijk werd gelanceerd. De 3D Afleiding Bike is een primeur in Nederland.

Afleiding in het verkeer

De 3D Afleiding Bike wordt ingezet om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de provincie Groningen. Op de fiets ervaren deelnemers met behulp van een 3D-bril in een Virtual Reality-wereld wat het effect is van afleiding op de fiets. Doordat ze het zelf ervaren, is de kans het grootst dat ze in het vervolg niet meer appen op de fiets of hun telefoon op stil zetten. De 3D Afleiding bike wordt de komende weken ook nog ingezet in Leek, Bedum en Stadskanaal.

MONO-campagne

Half september presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de MONO-campagne om minder fietsers en automobilisten sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Weggebruikers worden gestimuleerd om hun telefoon tijdens het rijden op stil te zetten of aan de kant te leggen. Ook worden mensen in hun omgeving ontmoetigd om berichten te sturen naar mensen waarvan ze weten dat ze onderweg zijn. Dit gebeurt onder meer met borden langs de weg en radio- en tv-spotjes. De boodschap van de campagne is: rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg. De campagne gaat meerdere jaren duren. De MONO-campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in samenwerking met VVN, ANWB, Flitsmeister, Fietsersbond, Nederland-ICT, TeamAlert en de gezamenlijke provincies.

VerkeerswijzerGroningen

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en partners die zich onder meer inzetten voor de verkeersveiligheid in Groningen. Meer weten? www.verkeerswijzergroningen.nl