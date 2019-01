Verplaatsen van verkeersborden zorgt voor geluidshinder

Het aanpassen van de borden is nodig voor de verplaatsing van de zuidbaan van de zuidelijke ringweg naar de nieuwe tijdelijke weg. De werkzaamheden kunnen alleen maar ’s avonds en ’s nachts worden uitgevoerd in verband met de veiligheid van de weggebruikers, zo valt te lezen op de website van Aanpak Ring Zuid.



Zuidelijke ringweg

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de machines die worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het inschroeven van de palen waar de borden aan hangen. Tijdens de werkzaamheden is op de zuidelijke ringweg één rijstrook richting Drachten afgesloten. In de nacht van 22 op 23 januari zijn de oprit Hereweg en het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats afgesloten voor verkeer.



A28

De aannemer gaat op de A28 ter hoogte van de Brailleweg verkeersborden verplaatsen. Twee draagconstructies, waaraan verkeersborden boven de A28 hangen, worden verwijderd en opnieuw geplaatst. De werkzaamheden nemen tussen 21 januari en 12 februari twaalf nachten in beslag. Op één avond en één nacht is er ernstige hinder van het heien van een aantal palen. Het is nog niet bekend wanneer dit precies gebeurt.



Voor alle werkzaamheden geldt dat winterweer kan zorgen voor een aangepaste planning.