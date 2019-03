Verkeer op A28 richting Julianaplein rijdt over nieuw stukje weg

5-7 april: verkeer richting Assen naar tijdelijke viaduct

Nadat het verkeer richting het Julianaplein is omgezet naar de tijdelijke weg, is er een lege ruimte tussen de beide weghelften. Op dit tussenliggende werkvak wordt dan gewerkt om ook het verkeer richting Assen om te kunnen zetten. Dit gebeurt in het weekend van 5 tot en met 7 april. Ook dan zijn er afsluitingen van op- en afritten van de A28 nodig. Vanaf zondagochtend 7 april rijdt het verkeer op de A28 in beide richtingen over het tijdelijke viaduct.