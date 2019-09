Vanaf maandag werkzaamheden rond Sint Jansstraat en Turfsingel

Rond de Sint Jansstraat en de Turfsingel/Schuitendiep wordt vanaf aankomende maandag gewerkt. Tot en met 22 november worden de Sint Jansstraat, de Turfsingel en de Sint Jansbrug in fases afgesloten. De werkzaamheden hebben te maken met de herinrichting van de Sint Jansstraat, als onderdeel van het project Aanpak Binnenstad 050.

In de eerste fase, van 9 september tot en met 11 oktober, worden de Sint Jansstraat en de oostzijde van de Turfsingel/Schuitendiep afgesloten. De westzijde van de Turfsingel/Schuitendiep wordt van 14 oktober t/m 22 november afgesloten. In het weekend van 25-27 oktober is de Sint Jansbrug dicht.



Aanpak Binnenstad 050



De werkzaamheden aan de Sint Jansstraat en Sint Jansbrug zijn onderdeel van het project Aanpak Binnenstad 050. De binnenstad wordt de komende jaren aantrekkelijker, toegankelijker, veiliger en beter bereikbaar gemaakt. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers en bussen verdwijnen van de Grote Markt (er komt o.a. een halte aan de Turfsingel).