Treinstation Europapark krijgt komend weekend extra perronkappen

De vier delen van de kap zijn per stuk 24 meter lang, ruim 5 meter breed en ze wegen elk 40 ton. De eerste twee delen komen met twee vrachtwagens op vrijdag 31 januari tussen 05:00 en 07:30 uur aan op de bouwplaats en de overige twee delen met twee vrachtwagens op maandag 3 februari tussen 05:00 en 07:30 uur. Ter hoogte van de inrit van het werkterrein bij station Groningen Europapark (Helperzoom) staan verkeersregelaars om het verkeer te regelen op het moment dat de vrachtwagens aankomen en gaan lossen.



Plaatsen perronkap

De delen van de perronkap worden direct vanaf de vrachtwagens op hun definitieve plek gehesen. Dit gebeurt met een hijskraan die vooraf op de bouwplaats wordt opgesteld. Er is op het werkterrein ruimte voor het lossen van één vrachtwagen, daarom zal de tweede tijdelijk moeten wachten op de Helperzoom. Deze wordt zo geparkeerd dat het minimale hinder oplevert voor het overige verkeer.



Naar verwachting is het plaatsen van de delen op beide dagen einde van de ochtend gereed. Wanneer de vrachtwagens de bouwplaats leeg verlaten is er geen sprake meer van groot (begeleid) transport.



Route

In verband met de breedte van het transport is het niet mogelijk om de gebruikelijke route voor bouwverkeer te volgen. De route die de vier vrachtwagens onder begeleiding gaan rijden is als volgt: A28 - Van Ketwich Verschuurlaan - Vestdijklaan - Verlengde Hereweg - Savornin Lohmanlaan -Helperzoom.



Tijdelijk niet parkeren Savornin Lohmanlaan

De vrachtwagens met de delen van de perronkap zijn met 5.30 meter zeer breed. Dit kan problemen opleveren op bovenstaande route wanneer er voertuigen geparkeerd staan aan de Savornin Lohmanlaan (het eerste deel vanaf de Verlengde Hereweg). Daarom worden enkele parkeerplaatsen van donderdagmiddag 30 januari 13:00 uur t/m maandagochtend 3 februari 10:00 uur afgezet, zodat er geen auto’s kunnen parkeren.