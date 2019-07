Tijdelijke afsluiting moet leiden tot veiliger verkeerssituatie Populierenlaan

Vorige week is de tijdelijke afsluiting van de Populierenlaan feestelijk geopend. Samen met heel veel kinderen onthulden twee moeders het Sunny Selwerdbord, en toverden kinderen de saaie grijze betonblokken om tot felgekleurde reuzenlegostenen. De tijdelijke afsluiting is onderdeel van de Wijkverbetering Sunny Selwerd en moet een bijdrage leveren aan een veiligere verkeerssituatie in de Populierenlaan.

Kinderen kwamen vrijdag spelen in het luchtkussen en een ijsje eten. Ze konden nu eindelijk veilig van het grote grasveld naar het kleine grasveld rennen. De ouders raakten met elkaar en met medewerkers van Sunny Selwerd in gesprek. Is dit de beste oplossing tegen het vele verkeer en het hardrijden in de straat? Sommige bewoners zeggen dat er al veel meer rust op straat is.

Mensen uit naastgelegen straten melden dat er nu meer verkeer door hun straat komt. De omwonenden van de de tijdelijke afsluiting gaan de komende drie maanden ervaren hoe het bevalt. De gemeente Groningen hoort na deze periode graag de ervaringen van bewoners. Zijn deze postief of niet? Dan is er daarna gelegenheid om samen met de gemeente een definitieve oplossing te ontwerpen.