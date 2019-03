Test: zelfrijdende trein ook geschikt om reizigers mee te vervoeren

De test met de zelfrijdende trein tussen Zuidhorn en Groningen was een succes. Uit de test komt naar voren dat de gedeeltelijk geautomatiseerde trein ook geschikt is voor reizigersvervoer, zo meldt gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk vrijdag.

Afgelopen week zijn er ’s nachts testen uitgevoerd met de zelfrijdende trein. Er zat wel een machinist in, maar de trein rijdt op een soort cruise control dat de voornaamste taken van de machinist overneemt.



De eerste bevingen zijn positief. De verwachting is dat zelfrijdende treinen punctueler en constanter rijden. Door de tijdwinst die dit oplevert, zouden extra treinen kunnen worden ingezet. Er komt nu een vervolgproef. Hoe die er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.



Het ging om een proef van de provincie Groningen, ProRail, Arriva Nederland en Stadler. De partijen benadrukken dat het niet de bedoeling is om de machinist te vervangen.