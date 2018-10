Deel van Stationsweg bijna twee weken afgesloten

De Stationsweg is tussen 16 en 29 oktober voor auto’s en fietsen afgesloten van de Herebrug naar de Werkmanbrug. De weg blijft wel open voor het verkeer in tegengestelde richting.

De weg is in één richting afgesloten omdat er op verschillende trajecten geen treinen rijden. De Arriva en NS zetten vervangende bussen is en heeft extra ruimte nog aan de Stationsweg. De weg wordt afgesloten zodat reizigers veilig in en uit kunnen stappen.



Er worden omleidingsroutes ingesteld voor fietsers en automobilisten. Autoverkeer kan via de Hereweg en de N7 rijden. Fietsers kunnen gebruik maken va het fietspad achter het busstation langs.