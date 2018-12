Steward Cees Heuvingh: ‘Ik bied omwonenden een luisterend oor én waar mogelijk een oplossing.’

Cees is de schakel tussen omwonenden en uitvoerders. ‘Ik handel klachten af, inventariseer schades, ben aanwezig in Paviljoen Ring Zuid, praat met bewoners of loop rond op de bouwplaatsen. Als iemand een klacht indient, neem ik zo snel mogelijk contact op met die persoon. Soms ga ik bij diegene thuis langs, soms volstaat een telefoongesprek.’



Bouwlampen in de woonkamer

Klaagt iemand over overlast, dan onderzoekt Cees altijd of hij deze kan verminderen of zelfs wegnemen. ‘Staat er vlak voor iemands huis een aggregaat te brommen? Dan check ik bij de uitvoerder of die misschien verplaatst kan worden. Heeft iemand last van bouwlampen die in de woonkamer schijnen? Misschien kunnen ze een tikje gedraaid worden. Vaak is er veel mogelijk, mits de veiligheid en de uitvoering van het project niet in het gedrang komen.’



Kunstwerk

Al sinds de plannen voor de nieuwe ringweg bekend werden, staat Cees vierkant achter het project. ‘Zo’n mooie stad als de onze moet gewoon goed bereikbaar zijn’, knikt hij. Hij is dan ook trots te mogen bijdragen aan het project. Cees heeft echter geen achtergrond in de wegenbouw. ‘Dat was dus best even wennen. Als collega’s spraken over een kunstwerk, dacht ik aan een mooi beeld of monument. Maar een kunstwerk kan dus ook een viaduct zijn. Nooit geweten!’



Toch heeft zijn onwetendheid ook voordelen, weet de steward. ‘Als ik met een uitvoerder praat, vraag ik net zo lang door tot ik begrijp wat hij bedoelt. Daardoor kan ik omwonenden in “lekentaal” over het project of bepaalde werkzaamheden vertellen en begrijpen zij beter wat er staat te gebeuren.’