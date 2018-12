Stationshal met kerstboom nóg mooier

De stationshal van het Hoofdstation in Groningen is al de mooiste van het land, maar met een metershoge kerstboom in het midden van de hal kan er al helemaal geen ander station aan tippen. Zelfs reizigers met vertraging zijn blij dat ze er een paar minuten extra kunnen vertoeven.

De kerstboom is tien meter hoog en heeft duizenden lampjes.



Vier jaar lang viel er in de hal weinig te genieten tijdens kerst. Zolang was de tien meter hoge boom namelijk niet te zien. "Een geldkwestie", zo liet de NS al weten. Want het contract met de leverancier van de boom en de kerstversiering liep af en de NS besloot om geen andere boom te plaatsen.



De boom is tot en met 7 januari te zien in de stationshal. De NS stelt een prijzenpakket beschikbaar voor diegene die de mooiste foto op Twitter plaatst onder vermelding van de hashtag #kerstboomgroningen.