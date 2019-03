Stadsbussen Groningen volledig elektrisch: nieuw materieel Qbuzz

De stadsbussen in Groningen worden vanaf december volledig elektrisch. Dat is te danken aan een investering van Qbuzz dat 164 elektrisch bussen gaat aanschaffen. Daarmee komt Qbuzz tegemoet aan een wens van de provincie Groningen dat de concessie verleent voor het busvervoer. Dankzij elektrische bussen zal de CO2 uitstoot 90% minder worden.>>

Qbuzz en het OV-bureau presenteerden op maandag 4 maart (gisteren) een aantal demobussen van verschillende leveranciers om een indruk te geven met welk materieel Qbuzz in december 2019 gaat rijden. Aan de vormgeving en indeling van de bussen wordt de laatste hand gelegd. Verwacht wordt dat de eerste bussen kort na de zomer geleverd worden. Dan is het zaak dat de chauffeurs de nieuwe techniek gaan leren en zullen de bussen in het straatbeeld verschijnen als er oefenritten gereden worden.

90 procent minder CO₂-uitstoot

Het busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 voor een belangrijk deel Zero-Emissie en geeft 90% minder CO₂-uitstoot. Groningen en Drenthe zetten met de verduurzaming nieuwe standaarden op het gebied van duurzaamheid in het openbaar vervoer, passend bij de ambitieuze energieagenda van het noorden. Slim & groen en CO₂ neutraal.

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: “Deze aanpassingen aan het openbaar vervoer, die nu stevig gericht zijn op duurzaamheid, passen geheel binnen de energietransitie die we in het Noorden nastreven. Onze ambitie is om als Noordelijke provincies hierin een cruciale rol te vervullen.”

Hoe gaat het er vanaf december 2019 uitzien? 164 bussen gaan volledig elektrisch rijden:

✓ alle 45 stadsbussen van VDL in Emmen, Assen en Groningen volledig elektrisch,

✓ 59 Q-link bussen op Q-link 1, 2, 3, 4 en 5 volledig elektrisch, met bussen van Heuliez, naast de tien elektrische voertuigen van VDL die al enige tijd rijden; Q-link 6, 12 en 15 volgen later,

✓ 60 streekbussen van Ebusco in de provincie Groningen en Drenthe, volledig elektrisch.

De rest van de bussen, grotendeels bussen van Mercedes en Setra en de Van Hool dubbeldekkers, rijdt op HVO (synthetische biodiesel op basis van afval- en restproducten), niet zero-emissie, maar wel met een grote besparing in CO₂-uitstoot. Twee streekbussen van de firma Van Hool rijden al op waterstof, ook zero emissie. In 2020 komen er 20 en mogelijk 30 waterstofbussen bij.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het is heel bijzonder dat naast de stadslijnen ook in het streekvervoer een flinke vloot elektrische bussen gaat rijden. De 60 elektrische bussen hebben een zodanig groot batterijpakket dat ze alleen ’s nachts op de stalling hoeven te worden opgeladen. Met één zo’n lading kunnen ze vervolgens de geplande streeklijnen rijden totdat ze ’s avonds weer in de stalling aan de lader gaan.”