Snelheid op A28 richting Julianaplein eerder omlaag naar 70 km/uur

Automobilisten op de A28 richting de stad moeten vanaf vrijdag ongeveer 250 meter eerder de snelheid minderen van 100 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. De borden waarop de maximumsnelheid staat worden in de nacht van donderdag op vrijdag verplaatst.

Het verplaatsen van de snelheidsborden op de A28 heeft te maken met de werkzaamheden ter hoogte van het viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan er in de spits een langere file ontstaan. Het is veiliger de snelheid van het verkeer vanuit de richting Assen eerder te minderen.



Combinatie Herepoort vervangt in dezelfde nacht een kapot verkeerslicht op het Julianaplein en doet hier onderzoek naar enkele detectielussen.



Verkeershinder



Vanwege de werkzaamheden is de afrit op de ringweg naar het centrum (voor verkeer vanaf Hoogezand) in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 maart dicht vanaf 20.00 uur tot de volgende ochtend 6.00 uur. Op de A28 wordt één rijstrook afgezet. Het verkeer kan hier de werkzaamheden passeren.