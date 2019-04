Sloop oude zuidbaan van zuidelijke ringweg van start

Deze week begint Combinatie Herepoort met de sloop van de oude zuidbaan van de zuidelijke ringweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Esperantokruising en het Oude Winschoterdiep. Over de oude zuidbaan rijdt geen verkeer meer, want begin februari is het verkeer omgezet naar de tijdelijke weg. De werkzaamheden duren tot midden juni.

Omwonenden kunnen geluidsoverlast van de werkzaamheden hebben. Om te geluidsoverlast te bepreken worden containers rondom de grote sloopkranen geplaatst. Ook komt er een geluidswerend doek langs de opening van het viaduct ter hoogte van het Oude Winschoterdiep Het verkeer op de ringweg heeft geen hinder van de werkzaamheden, zo meldt Aanpak Ring Zuid.



Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden aan de oude zuidbaan uit op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Eerst wordt het asfalt en de stalen barriers verwijderd. Daarna kan begonnen worden met de sloop van geluidsschermen slopen.



Langs de tijdelijke weg worden momenteel nieuwe geluidsschermen geplaatst. Het plaatsen van de nieuwe schermen gebeurt in de nacht. Zodoende ondervindt het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden. De sloop van de oude zuidbaan is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van het verdiepte weggedeelte.



Oude afrit Oosterpoort



In april wordt ook de oude afrit Oosterpoort gesloopt. Dit is de afrit van de oude zuidbaan die parallel ligt aan de H.L. Wichersstraat. Deze afrit is sinds de zomer van 2017 dicht.