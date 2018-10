Slimme vraag: waarvoor is de felle verlichting bij de Julianavijver?

De bouwlampen bij de Julianavijver zijn al voor de zomer geplaatst met het oog op de vleermuizen. De verlichting moet ervoor zorgen dat de vleermuizen een andere route gaan vliegen. Dit is nodig omdat de vleermuizen op dit punt erg laag over de ringweg vlogen, waarmee ze zichzelf in gevaar brachten.



De afstelling van de lampen is bepaald in overleg met de vleermuisdeskundige en de wegbeheerder. De lampen branden alleen in de periode dat de vleermuizen actief zijn. Afhankelijk van de temperatuur gaan de vleermuizen naar verwachting eind oktober in winterslaap. Dan kunnen we de lampen uitzetten. We controleren wekelijks of de lampen nog noodzakelijk zijn. Mochten ze eerder verwijderd kunnen worden, dan zullen we dat zeker doen.