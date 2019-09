Sensoren in wegdek Brugstraat en Akerkhof

De sensoren zijn geinstalleerd om de verkeersstromen richting Vismarkt en Munnekeholm te registreren. Dit gebeurt vanwege de ‘Proeftuin Binnenstadsmonitoring’.

Met de resultaten hiervan wil de gemeente de openbare ruimte beter benutten en de verkeersveiligheid vergroten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan dynamische verkeersborden of het inzetten van verkeersregelaars die fietsers op drukke momenten langs slimme alternatieve routes sturen. Daarvoor is het eerst nodig de huidige verkeersstromen te meten.



Na twee testperiodes is de proeftuin in 2020 klaar. Het verkeer in de binnenstad merkt zelf weinig van de proeftuin. De sensoren maken gebruik van videobeelden om verkeersstromen te analyseren. Het systeem zet de beelden om in codes die niet te herleiden zijn tot individuele personen. De gemeente bewaart de beelden niet.