'Provincie moet Paddepoelsterbrug met spoed herstellen'

Pascal Roemers: “De Paddepoelsterbrug is van groot belang voor de inwoners van dorpen als Adorp en Sauwerd. Dat hebben zij Rijkswaterstaat ook duidelijk laten weten tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in Adorp op 29 januari. We moeten daarom geen kostbare tijd verspillen met vertragende onderzoeken, maar snel aan de slag gaan!”

Voor veel Groningers is de Paddepoelsterbrug belangrijk om naar werk of school te fietsen. Ook sportieve en recreatieve fietsers maakten graag gebruik van de brug. De PvdA vindt een pontje als alternatieve verbinding een slecht idee. Dat is zoals een belbus voor fietsers en biedt geen duurzame oplossing.

De PvdA is groot voorstander van een goede, betrouwbare ontsluiting van onze mooie landelijke gebieden en natuurgebieden voor fietsers en wandelaars. Daarom willen wij (elektrisch) fietsen bevorderen, op weg naar school en in het woon-werkverkeer. De Paddepoelsterbrug is daarin een belangrijke schakel. Veel mensen fietsen door de landelijke gebieden richting stad, kinderen gaan via deze brug naar school. De brugverbinding bestaat zolang het kanaal er is. Dat mag niet zomaar verloren gaan.

(Bovenste foto: Paddepoelsterbrug - Foto en meer informatie: Fietsersbond Groningen)