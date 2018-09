Proefpalen de grond in bij H.L. Wichersstraat en Kempkensberg

De palen worden in de grond gedraaid en vervolgens op sterkte getest. De proeven worden gedaan als vooronderzoek voor de later te bouwen verdiepte ligging. Afgelopen tijd zijn er voorbereidende bodemonderzoeken uitgevoerd.



De werkzaamheden duren tot en met 12 oktober en worden overdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.



Zowel de H.L. Wichersstraat als de Kempkensberg blijven toegankelijk voor alle verkeer. Rond deze locaties is wel meer in- en uitrijdend bouwverkeer.