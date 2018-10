Paviljoen Ring Zuid ook op zaterdagmiddag open

Paviljoen Ring Zuid is het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid aan de Muntinglaan 2. Belangstellenden kunnen hier antwoord krijgen op alle vragen over de ombouw van de zuidelijke ringweg.



Tot nu toe was het Paviljoen vier middagen in de week open, maar in het weekend dicht. Op zaterdag 22 september was het Paviljoen wel geopend vanwege Burendag. Daar werd positief op gereageerd en het was aanleiding tot het besluit om voortaan ook op zaterdagmiddag open te gaan.



De eerste zaterdag waarop Paviljoen Ring Zuid open is, is op 3 november. Op 23 oktober was het Paviljoen voor het laatst op dinsdag open.