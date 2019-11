Pak de gratis pendelbus en omzeil de volle parkeerterreinen bij Promotiedagen in MartiniPlaza

Bezoek je de Promotiedagen op dinsdag 5 en woensdag 6 november 2019 in Groningen? Neem dan de gratis pendelbus vanaf P+R Hoogkerk (A7) en P+R Haren (A28) naar MartiniPlaza. Hiermee reis je makkelijk en snel naar de Promotiedagen voor het bedrijfsleven in Groningen.

Elke 12 minuten een bus

De gratis pendelbus vertrekt elke 12 minuten vanaf P+R Hoogkerk en P+R Haren en stopt recht voor de ingang van Martiniplaza. De bussen rijden beide beursdagen tussen 11:30 en 22:30 uur en zijn ook te herkennen als lijn 24. Parkeren op de P+R is net als de pendelbus gratis, er is hiervoor geen kaartje nodig. De excate tijden waarbinnen de bus rijdt per locatie zijn:

vanaf P+R Hoogkerk naar MartiniPlaza: elke 12 minuten tussen 11:15 en 22:30 uur

vanaf P+R Haren naar Martiniplaza: elke 12 minuten tussen 11:35 uur en 22:50 uur

vanaf MartiniPlaza naar P+R Hoogkerk: elke 12 minuten tussen 11:43 en 22:58 uur

vanaf MartiniPlaza naar P+R Haren: elke 12 minuten tussen 11:21 en 22:36 uur



Op P+R Haren vertrekt de pendelbus vanaf de bushalte, op P+R Hoogkerk vertrekt de bus vanaf het busperron. P+R Hoogkerk bevindt zich langs de A7, bereikbaar via afslag 35. P+R Haren ligt aan de A28 en is bereikbaar via afslag 38. Beide terreinen beschikken over een grote hoeveelheid parkeerplaatsen, verdeeld over twee terreinen die naast elkaar liggen. Meer informatie over parkeren op een P+R is hier te vinden.



Banden op spanningsactie P+R

Tijdens de Promotiedagen kun je ook gratis je autobanden op de juiste spanning laten brengen bij het parkeren op de P+R. Met de juiste bandenspanning rij je veiliger, stoot je minder CO2 uit en bespaar je kosten. De actie vindt plaats op:

Dinsdag 5 november op P+R Haren & P+R Hoogkerk (14:30 tot 19:00)

Woensdag 6 november op P+R Haren & P+R Hoogkerk (14:30 tot 19:00)



Groningen samen bereikbaar houden

De pendelbus wordt u aangeboden door het OV-bureau Groningen Drenthe en Groningen Bereikbaar, de bussen zijn van Qbuzz. De inzet van deze bussen helpt de stad goed bereikbaar te houden en laat u het gemak van parkeren op een P+R en reizen met het OV ervaren. Want Groningen vernieuwt weg en spoor. Deze werkzaamheden zorgen voor hinder en zijn soms zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad en de omgeving. Parkeren op een P+R en reizen met het OV zijn goede en tegelijk duurzame manieren om de hinder te vermijden.



Promotiedagen

De Promotiedagen is een event voor alle zakelijke branches met 25.000 bezoekers en zo'n 600 deelnemende bedrijven. Groot en klein, jong en oud, start-ups en gevestigde orde. Op het programma staan workshops, presentaties, colleges, pitches, netwerkborrels, meet and greets, matchmakingsessies en debatten. Zo weet je in twee dagen wat er speelt in ondernemend Noord-Nederland. Ook Groningen Bereikbaar is van de partij. Kijk voor meer informatie op de website van de Promotiedagen.