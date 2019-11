OV-chipkaart weer met korting verkrijgbaar

Nog tot en met 31 december 2019 is het speciale OV-Toppertje voor Noorderlingen weer verkrijgbaar. Deze OV-chipkaart kost €2,50 in plaats van €7,50. Met de kaart kan worden gereisd in het openbaar vervoer. Vanaf 15 december is betalen met contant geld in de bus niet meer mogelijk, daarom krijg je nu tijdelijk korting op de aanschaf van een OV-chipkaart.