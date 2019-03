Oude PostNL-gebouw bijna helemaal plat

De sloop van het PostNL-gebouw nadert zijn einde. Sloopaannemer Dusseldorp is negen maanden aan het werk aan de Achterweg en van de toren is inmiddels weinig meer over. Het gebouw wordt gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe busonderdoorgang.

De afgelopen twee maanden werd er hard gewerkt aan de sloop van de toren van het gebouw. Van binnenuit werd het gebouw verdieping voor verdieping gesloopt. Inmiddels is de sloop zo ver dat het werk vanaf de grond verder kan. Daarom zijn de steigers rondom het gebouw afgebroken en afgevoerd, zo meldt Groningen Spoorzone.



De hoge torenkraan die naast de toren staat heeft zijn werk gedaan. Deze torenkraan was nodig om de grote betonnen panelen aan de gevel van de toren naar beneden te takelen, en om de kleinere kraantjes steeds een verdieping naar beneden te tillen. De kraan wordt binnenkort uit elkaar gehaald en afgevoerd.



De toren kan nu verder worden gesloopt vanaf de grond. Daarvoor is nu een rupskraan aan het werk, die met een lange giek het gebouw stukje bij beetje sloopt. Voor de veiligheid van het treinverkeer hangt er een ‘springmat’ tussen het spoor en het gebouw. Dat is een grote rubberen mat die alle puin netjes op het sloopterrein houdt.



Met de sloop komen vanzelfsprekend veel puin vrij. De materialen worden zoveel mogelijk gescheiden en hergebruikt. Zo gaat staal naar een smederij waar ze het smelten voor hergebruik. Alle betonpuin dat is vrijgekomen, wordt fijner gemaald. Het fijngemalen puin kan opnieuw worden gebruikt als bijvoorbeeld fundering onder wegen.



De puinbreker aan het werk. Alle brokstukken worden fijngemalen, waarna het wordt afgevoerd.



Afvoer van puin: extra verkeer



Het puin wordt de komende weken afgevoerd met vrachtwagens. Dit zal tijdelijk zorgen voor extra drukte in het gebied. De vrachtwagens rijden over het Emmaviaduct en via het Emmaplein terug naar de Zuidelijke Ringweg. Ook bij de toren van het PostNL-gebouw wordt verder gewerkt. Na het verwijderen van de betonvloeren in de toren wordt er gesloopt met een kraan met lange giek met een grote betonschaar.