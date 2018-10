Oprit Hereweg drie nachten dicht voor aanbrengen UV-doek

De oprit vanaf de Hereweg naar de ringweg, in de richting van het Julianaplein, is in de nachten van 5, 6 en 7 november afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de afsluitingen, die duren van 22.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s ochtends, wordt UV-doek langs de tijdelijke oprit aangebracht.