Oosterweg en deel Friesestraatweg vannacht afgesloten wegens werkzaamheden

Aannemersbedrijf Broekema is van dinsdagavond 19.00 uur tot woensdagochtend 6.00 uur bezig met het leggen van nieuw asfalt bij de aansluiting met het Hoendiep. Het verkeer wordt gedurende die werkzaamheden omgeleid via de Aweg, de Westersingel en de Kraneweg.



Inde Oosterpoortwijk wordt het deel van de Oosterweg tussen de Cubastraat/Parklaan en de Polderstraat opnieuw geasfalteerd. Om de werkzaamheden mogelijk te maken is de hele Oosterweg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Trompsingel, Veemarktstraat, Meeuwerderweg en Esperantostraat.



Kijk voor meer informatie en andere aankomende werkzaamheden op de website van Groningen Bereikbaar.