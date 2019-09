Ook ánder verkeersknooppunt in Groningen aangepakt: bypasses knooppunt Westerbroek

Veel aandacht is de afgelopen maanden uitgegaan naar de aanpak van de zuidelijke ringweg ter hoogte van De Papiermolen. Maar nog een ander belangrijk verkeersknooppunt in Groningen krijgt een grote opknapbeurt. Het gaat om knooppunt Westerbroek aan de zuidoostkant van de stad (zie luchtfoto boven). Aanpassingen zijn noodzakelijk om meer verkeer naar- en vanuit richting Hoogezand te kunnen verwerken.

Ook de werkzaamheden van knooppunt Westerbroek worden uitgevoerd door Combinatie Herepoort en duren tot eind dit jaar.

Bij knooppunt Westerbroek liggen aan beide zijden van de A7 rotondes. Langs deze rotondes komen bypasses, waardoor verschillende verkeersstromen worden gescheiden. Ook komen er extra rijstroken op de toeleidende wegen.

Verkeershinder



Het aanpassen van dit knooppunt geschiedt in verschillende fasen omdat er op normale dagen met normaal verkeer wordt gewerkt. Per fase zijn er verschillende afsluitingen nodig. Deze afsluitingen worden tijdig vermeld op de website van Groningen Bereikbaar https://www.groningenbereikbaar.nl/

Vanaf nu tot en met 1 december 2019 is de parallelweg langs de Europaweg ter hoogte van de Engelberterbadweg tot aan de Kieler Bocht afgesloten voor alle verkeer.

Ook het fietspad over de Euvelgunnerweg bij het knooppunt is vanaf nu tot en met zondag 1 december afgesloten. Fietsers worden omgeleid via Engelbert. Deze afsluiting is nodig om de berm te verbreden en het fietspad te verleggen.

Bron en meer informatie: aanpak ring zuid - klik hier

Foto: Rijkswaterstaat – Aanpak ringzuid.