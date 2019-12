Onderdoorgang klaar; Paterswoldseweg is eindelijk weer open! (VIDEO)

Op vrijdag de dertiende is de onderdoorgang onder het spoor bij de Paterswoldseweg open. Ruim een jaar is er aan de onderdoorgang gewerkt en was de Paterswoldseweg hier afgesloten voor autoverkeer. Om 20.00 uur ging de weg weer open en nu hoeft het verkeer niet meer te wachten voor dichte spoorbomen.

Fietsers en voetgangers kunnen sinds 8 november al gebruik maken van de onderdoorgang onder het spoor, maar nu kunnen auto's er ook weer langs. Er is een onderdoorgang gemaakt vanwege het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL). Het aantal reizigers tussen Groningen en Leeuwarden neemt toe. Daarom gaan er in 2020 twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur rijden, nu is dat nog één sneltrein en twee stoptreinen. Omdat het spoor dan vaker dichtgaat, waar het verkeer dan op moet wachten, moest er een onderdoorgang gebouwd worden.



Officiële opening

De Hesla (een Tesla op waterstof) met daarin Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen), Dorothé Wennekendonk (regiodirecteur ProRail), Philip Broeksma (wethouder gemeente Groningen) en Alfred Siemes (directeur productie BAM) reed als eerste auto door de nieuwe tunnel. De onderdoorgang Paterswoldseweg werd hiermee officieel geopend.



Dik doun in tunnel

Aansluitend op de officiële opening was er voor de buurt en geïnteresseerden van alles te doen in de tunnel. Er was livemuziek, straattheater, wegspelen voor kinderen, Groningse eterij en vooral een hoop gezelligheid. Zo werden de bewoners en ondernemers uit de wijk bedankt voor het geduld en begrip van de afgelopen jaren.