Onder voorbehoud: Zuidbaan zuidelijke ringweg wordt vrijdagnacht omgezet

De werkzaamheden vinden in principe plaats tussen 22.00 en 08.00 uur. Het verkeer tussen het Julianaplein en het Europaplein rijdt straks op de voormalige noordbaan. Zodra de omzetting een feit is, verdwijnt wel de oprit bij de Kempkensberg.



Het verplaatsen van de weg is nodig, zodat de aannemer de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg kan gaan maken.



De aannemer houdt echter wel een voorbehoud. Als het vriest, kan er geen asfalt worden gemaakt. Daarom werd de omzetting eerder al uitgesteld. De weersvooruitzichten lijken echter gunstig. Uiterlijk donderdag beslist de aannemer of de omzetting nu wel doorgaat.



Mocht het toch gaan vriezen, dan worden de werkzaamheden uitgesteld. Heel veel tijd is er echter niet, want medio februari is er een treinvrije periode gepland, zodat het viaduct bij de Esperantoweg al kan worden gesloopt. Daar rijdt nu het verkeer nog overheen.