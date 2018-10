Tweede rondweg bij Groningen? Provincie start onderzoek

Het betreft een onderzoek naar een nieuwe rondweg ten westen van Hoogkerk, tussen de N355 en de A7, zo meldt woensdag het Dagblad van het Noorden.

Het gaat niet om een rondweg rond de gehele stad Groningen, maar om het gebied aan de westkant van de stad. Een nieuwe rondweg daar zou aantrekkelijk zijn voor verkeer uit de richting Drachten/Friesland, met bestemming noord-Groningen, Zernike of Eemshaven. Al dit verkeer kan dan over een nieuwe rondweg, en hoeft dan niet meer over de westelijke ringweg.

De ringweg is ook interessant voor gebruikers van de Friesestrataweg, tussen Zuidhorn en Groningen.

De opdracht tot het onderzoek is gegeven voor gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van verkeer. Volgens haar komt ze met het onderzoek ook tegemoet aan wensen van gemeenten in het Westerkwartier, die aandringen op een betere ontsluiting. Daarom wordt over het onderzoek nader overleg gevoerd met de nieuwe gemeente Westerkwartier en met de gemeente Groningen.

In het Dagblad-artikel laat wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van de gemeente Leek echter weten dat een nieuwe rondweg volgens haar geen soelaas zal brengen. Volgens Dekker leidt het aanleggen van extra asfalt alleen maar tot nog meer verkeer. ‘Laten we eerst de problemen rond de verdiepte ligging van de Zuidelijke Ringweg maar eens oplossen’, zo laat ze weten.