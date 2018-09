Nieuwe campagne moet studenten uit de bus en op de fiets krijgen

'Net iets te knus in de bus? Pak toch gewoon de fiets!' Met die slogan probeert de gemeente Groningen samen met OV-bureau Groningen Drenthe studentreizigers te stimuleren om de fiets in plaats van de bus te pakken vanaf het Hoofdstation naar Zernike Campus. De campagne is bedoeld om de drukte in buslijn 15 te verminderen en de Zernike Route te promoten.