N33 tussen Veendam en Siddeburen dit weekend dicht

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg. Het onderhoud wordt uitgevoerd in een aantal weekenden dit najaar. Dit is dit jaar het laatste weekend dat er onderhoud is gepland aan de N33. Eerder was de weg al afgesloten tussen Assen en Gieten en Gieten en Veendam.



Zes weekenden per jaar



Wegen hebben elk jaar onderhoud nodig. Bij de N33 is ervoor gekozen de onderhoudswerkzaamheden in te plannen in zes weekenden per jaar. In deze weekenden wordt al het nodige onderhoud gedaan aan de weg en worden de bermen gemaaid. Zo hoeft de weg niet dicht op werkdagen.