N33 tussen Gieten en Veendam dit weekend dicht

De N33 tussen Gieten en Veendam is komend weekend afgesloten voor verkeer. Het weggedeelte is dicht van vrijdag 28 september 19.00 uur tot maandag 1 oktober 06.00 uur.

Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg.



Het onderhoud wordt uitgevoerd in een aantal weekenden dit najaar. Van 12 oktober tot en met 15 oktober is het gedeelte van de N33 tussen Veendam en Siddeburen gestremd. Eerder was de N33 al afgesloten tussen Assen en Gieten.