Maatregelen om verkeer door te laten rijden deze zomer

Vanaf vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 26 augustus 5.00 uur is de zuidelijke ringweg dicht vanaf het Julianaplein tot de Europaweg. "Als je de officiële omleidingsroute die aangegeven staat op gele borden volgt, is de kans groot dat je goed door kunt rijden," vervolgt Rauwers. "Vanuit Drachten of Assen rij je via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Dat is niet de kortste, maar wel de snelste route. Op de borden staat goed aangegeven waar automobilisten de ringweg moeten verlaten om bij hun bestemming in de stad te komen." Het station bijvoorbeeld is dan bereikbaar via afrit Centrum (via het Hoendiep). Verkeer richting het UMCG rijdt door naar de noordelijke ringweg en neemt daar de afrit Bedumerweg. Mensen die naar Ikea of de Euroborg willen, worden geadviseerd over de drie ringwegen te rijden. Ook het verkeer richting Hoogezand volgt de hele ringweg om bij knooppunt Euvelgunne de normale route weer op te pakken. Dit kost ongeveer 8 minuten extra reistijd.



Er zijn toch kortere routes beschikbaar?



"We raden automobilisten af om hun eigen route te zoeken, omdat dit tot een verkeerschaos kan leiden. Ook is het niet verstandig blind op de navigatie te vertrouwen. Die leidt je waarschijnlijk over sluipwegen met een beperkte capaciteit. Een maatregel die automobilisten op het Emmaviaduct zal opvallen, is het creëren van een aparte busbaan, waar ook ambulances gebruik van kunnen maken. Hierdoor is er wel minder ruimte voor het autoverkeer. Verkeerslichten staan zo afgesteld dat de auto’s gedoseerd over het viaduct richting het centrum rijden. In sommige gevallen kan het dan zo zijn dat je op het Emmaviaduct staat te wachten voor het verkeerslicht, zonder dat je direct ander verkeer ziet. We houden in dat geval het verkeer tegen om te voorkomen dat het verderop op de Stationsweg vast komt te staan en de rest van het centrum er ook last van krijgt. Door dan het verkeerslicht op rood te zetten, kunnen we uiteindelijk meer verkeer verwerken. Dat is het doel. In totaal stellen we zo’n 25 verkeerslichten in en rond de stad anders in. Een hele puzzel," zegt Rauwers.



Rijdt het wel door op Ring West ondanks de verkeerslichten?



"We stellen de verkeerslichten zo af dat het doorgaand verkeer goed kan doorrijden op de westelijke ringweg. We nemen wel een maatregel met een verkeerslicht ter hoogte van Martini Plaza. Verkeer vanuit het Noorden richting Vrijheidsplein kan in deze periode niet linksaf slaan naar de Leonard Springerlaan. Deze automobilisten moeten een rondje Vrijheidsplein maken om deze straat te bereiken. Verkeer vanaf de Leonard Springerlaan kan niet linksaf Ring West op. Deze auto’s moeten rechtsaf en kunnen keren bij het Suikerunieterrein. Met deze maatregel kan het doorgaande verkeer op de omleidingsroute beter doorstromen."



Hoe bewaken jullie de verkeersstromen?



"Ons verkeersteam bestaat uit ongeveer 10 personen. Dat zijn mensen van de provincie, gemeente, aannemer en Groningen Bereikbaar. Zij volgen de verkeerssituatie nauwlettend, bijvoorbeeld via informatie uit meetlussen in de stad, maar natuurlijk ook op straat. Als het nodig is kunnen zij ingrijpen door bijvoorbeeld verkeersregelaars in te zetten of verkeerslichten anders af te stellen. Daarnaast kijkt ook de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Wolfheze met camera’s mee. Mensen moeten altijd wennen aan een nieuwe situatie. Je zult zien dat na een paar dagen iedereen gemakkelijk gebruikmaakt van de nieuwe route."



Zijn er nog andere adviezen?



"Mijn advies is om eens op een andere manier naar de stad te reizen. Maak gebruik van een P+R en ga daarna verder met de fiets of bus, pak het openbaar vervoer of stap op de fiets naar de stad."