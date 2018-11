Krant Groningen Bereikbaar huis-aan-huis bezorgd én op de beurs

Deze week ligt de nieuwe krant van Groningen Bereikbaar bij veel huishoudens op de mat. In de krant staat informatie over werkzaamheden aan weg en spoor en maatregelen, acties en tips voor een bereikbare stad. Groningen Bereikbaar bezorgt de krant ook bij bedrijven in Groningen. Daarnaast kunnen ondernemers dit jaar de laatste editie meenemen van de beursstand van Groningen Bereikbaar op de Promotiedagen in MartiniPlaza.

De dertiende editie van de Groningen Bereikbaar-krant verschijnt in de huis-aan-huisbladen van NDC Media Groep in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en de regio Drachten. Het gaat om een oplage van 413.000 exemplaren.



Daarnaast ontvangt een groot aantal bedrijven in de stad een stapel kranten. Bedrijven worden gevraagd de krant te verspreiden onder hun medewerkers, klanten en bezoekers. Het is een gezamenlijk belang van het bedrijfsleven en Groningen Bereikbaar dat iedereen goed is geïnformeerd over de werkzaamheden in de stad en op de hoogte is van reisalternatieven, zoals parkeren op een P+R-terrein, thuiswerken en het gebruik van het OV of de fiets.