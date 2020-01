Komende maand veel overlast door intrillen laatste damwandplanken

De damwanden zijn nodig voor het maken van een bouwkuip waar straks de nieuwe zuidelijke ringweg in kan worden gebouwd. De eerste helft van de damwanden werd afgelopen zomer ingetrild. De zuidelijke ringweg was doordoor wekenlang in één richting gestremd. Op dit moment moeten nog 800 planken worden ingetrild. Waar en hoeveel hinder levert dat op?



Viaduct Hereweg

De werkzaamheden bij het viaduct Hereweg zorgen voor veel hinder. Vanwege de veiligheid wordt daar een rijstrook op de zuidelijke ringweg afgesloten. Dat mag niet op werkdagen. Daarom werkt Herepoort hier op twee zaterdagen: 1 en 8 februari. De werktijden zijn dan van 07.00 tot 23.00 uur. Zaterdag 15 februari is een reservedag, voor als het werk na de eerste twee zaterdagen niet af is.



Kempkensberg

Bij de Kempkensberg, aan de zijde van de Hereweg, werkt Herepoort vanaf maandag 3 februari tot en met vrijdag 21 februari. Ook hier trillen ze damwandplanken in. De werktijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur.



H.L. Wichersstraat

Van vrijdag 31 januari tot en met woensdag 5 februari worden damwandplanken ingetrild bij het spoor, ter hoogte van de H.L. Wichersstraat. Vrijdag en zaterdag plaatst Herepoort damwandplanken voor de noordwand van de bouwkuip (direct tegen de ringweg aan). Op maandag tot en met woensdag wordt gewerkt aan de zuidkant van de bouwkuip (tegen de H.L. Wichersstraat aan). De werktijden op zaterdag zijn van 07.00 tot 23.00 uur, omdat dan een rijstrook van de ringweg is afgesloten. Op de overige dagen zijn de werkzaamheden van 7.00 tot 19.00 uur.



Ankers aanbrengen

De al geplaatste damwandplanken worden verankerd met ankers. Dit gebeurt met een boring door de damwandplank heen, schuin de bodem in. Deze boringen vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Ook deze werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken voor omwonenden.



Overlast voor omwonenden

Aanpak Ring Zuid: “De werkzaamheden kunnen tot veel overlast leiden in de directe omgeving. Dat geldt vooral bij de Hereweg en de H.L. Wichersstraat, waar we op zaterdagen van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat damwandplanken intrillen. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. De direct omwonenden hebben een brief gekregen met meer informatie.”



Afsluiting rijstrook Ring Zuid

Op zaterdag 1 en 8 februari (en zo nodig ook op zaterdag 15 februari) is op de zuidelijke ringweg één rijstrook afgesloten vanaf Hoogkerk tot en met de afrit Europaweg. Het gaat om een behoorlijk lang stuk. Dat heeft te maken met de veiligheid. De afstand tussen het Julianaplein en de werkzaamheden is zo kort, dat het verkeer al voor het Julianaplein terug moet naar één rijstrook. Maar ook de afstand vanaf het Vrijheidsplein tot aan het Julianaplein is te kort om het verkeer veilig te laten weven. Daarom is ervoor gekozen om al voor het Vrijheidsplein het verkeer terug te brengen tot één rijstrook.



Ook de toerit van het Vrijheidsplein naar het Julianaplein en de afrit Hereweg zijn afgesloten. Verkeer moet rekening houden met vertraging. Op de Hereweg zelf is de rijbaan vanuit het centrum naar Groningen-Zuid afgesloten ter hoogte van de onderdoorgang van de ringweg. Kijk ook op de website van Groningen Bereikbaar voor de actuele situatie.