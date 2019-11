Komend weekend werkzaamheden rond winkelcentrum Paddepoel

Komend weekend wordt er gewerkt aan de Zonnelaan en de Pleiadenlaan, vlakbij winkelcentrum Paddepoel. Het winkelcentrum is bereikbaar via een omleiding.

Kruispunt Zonnelaan/Pleiadenlaan



WarmteStad voert dit weekend werkzaamheden uit aan het warmtenet in de wijk Paddepoel. Daarvoor wordt het kruispunt Zonnelaan/Pleiadenlaan vanaf vandaag, vrijdag, 19.00 uur tot zondag 12.00 uur afgesloten.



Het verkeer wordt met gele borden omgeleid. Ook zijn er verkeersbegeleiders aanwezig om de weggebruikers te informeren over de omleiding.



Zonnelaan tussen Eikenlaan en Pleiadenlaan



De gemeente Groningen vervangt komend weekend het asfalt op de Zonnelaan, tussen de kruising met de Eikenlaan en de kruising met de Pleiadenlaan. Dit deel van de Zonnelaan is gestremd van vrijdag 19.00 uur tot maandag 06.00 uur. Het kruispunt Eikenlaan/Zonnelaan blijft bereikbaar.



Met verkeersborden ter plekke worden weggebruikers geïnformeerd over de omleidingsroutes.