Koffie, cake en informatie voor buurtbewoners zuidelijke ringweg

Omwonenden van de zuidelijke ringweg zijn weer helemaal bijgepraat over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, en over de reden waarom zij recent zoveel last hadden van trillingen en lawaai. Althans: die omwonenden die zaterdag een kijkje kwamen nemen op Burendag. Medewerkers van de organisaties Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort ontmoetten bij een koffiekar honderden ‘buren’ op Burendag, mensen afkomstig van de Meeuwerderweg, tot de Muntinglaan en de Van Lenneplaan .

Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement waarop buren gezellig samenkomen en iets goeds willen doen voor elkaar en de buurt.

Ook Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben ‘buren’, namelijk de directe omwonenden van de zuidelijke ringweg. Deze buurtbewoners hadden de afgelopen tijd veel te verduren van de werkzaamheden, zoals geluidsoverlast, trillingen, stof en bouwverkeer. Op deze Burendag wilden Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hen bedanken voor hun begrip.

Bovendien was Burendag voor Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort volgens deze organisaties een goede gelegenheid om met de omgeving in gesprek te blijven.

In de ochtend hadden ze op twee plekken een koffiekar geparkeerd: op de hoek Verlengde Meeuwerderweg-Verlengde Lodewijkstraat (bij het beeld van Vrouw Wichers) en in de Rivierenbuurt bij de Maaslaan. Zo’n tachtig buren kwamen een kopje koffie met iets lekkers ophalen.

In de middag deden beide organisaties mee aan de Burendagactiviteiten in De Wijert op het pleintje bij de Van Lenneplaan-noord. In deze buurt is door de werkzaamheden in mei veel overlast veroorzaakt door het intrillen van damwanden in de nacht. Hier werd aan zo’n driehonderd bezoekers friet en snacks aangeboden.

Verder was het Paviljoen aan de Muntinglaan de hele dag open. Ongeveer honderd omwonenden kwamen ‘een bakkie doen in het Paviljoen’. Bij de maquette konden de organisaties veel vragen beantwoorden. (Bekijk ook het Fotoalbum Burendag 2018)