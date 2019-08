Kempkensberg vanaf maandag definitief dicht

Eerder dit jaar, in februari, ging al de oprit van de Kempkensberg naar de zuidelijke ringweg dicht. Sindsdien kon het autoverkeer de Kempkensberg alleen nog gebruiken om van de Hereweg naar de Helperzoom te komen en omgekeerd. Ook daar komt over een week een eind aan. De Kempkensberg wordt afgesloten omdat op deze plek de ringweg verdiept wordt aangelegd.

DUO/Belastingdienst



De definitieve afsluiting van de Kempkensberg heeft vooral gevolgen voor de medewerkers van DUO en de Belastingdienst en de bewoners van de Engelse Kamp. Zij krijgen een alternatief via de Waterloolaan, aan de andere kant van de ringweg. Dat wordt een tweerichtingsweg.



Op de kruising van de Waterloolaan en de Hereweg komen verkeerslichten, zodat verkeer vanaf de Waterloolaan makkelijker kan invoegen op de Hereweg. In achterliggende straten in de Herewegbuurt worden rijrichtingen veranderd om sluipverkeer terug te dringen. De plannen voor de aanpassingen aan de Waterloolaan zijn samen met de buurt opgesteld.



De parkeergarage van DUO/Belastingdienst blijft bereikbaar via de Helperzoom.



De Waterloolaan blijft ook na afronding van het project Aanpak Ring Zuid tweerichtingsverkeer houden. De straat krijgt aan het eind van de projectperiode (planning: 2024) haar definitieve inrichting. Die inrichting past bij de sfeer van het Zuiderplantsoen, om de verbinding tussen het Sterrebos en de Herewegbuurt te herstellen.



Vanuit het oosten



Vanuit het oosten blijven Belastingdienst/DUO en de woningen aan de Engelse Kamp per auto bereikbaar via de Europaweg, Boumaboulevard, Verlengde Lodewijkstraat en de Esperantokruising. In het eerste kwartaal van 2020 gaat de Helperzoomtunnel open, waardoor een nieuwe route vanaf het oosten richting de Helperzoom ontstaat. Later in 2020 gaat de Esperantokruising dicht.



Fietsers



Voor fietsers verandert er nu niets. Het fietspad langs de Kempkensberg was al afgesloten. Nadat de verdiepte ligging klaar is, ontstaat hier weer een fietsverbinding tussen de Hereweg en de Helperzoom.