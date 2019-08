Intrillen damwanden: waarom is er een uitzondering gemaakt voor de H.L. Wichersstraat?

De website Aanpak Ring Zuid geeft het antwoord.



De zuidelijke ringweg van Groningen wordt deels verdiept aangelegd. Om de bouwkuip van de verdiepte ligging te kunnen bouwen, wordt op dit moment een enorme bouwkuip aan de zuidkant van de zuidelijke ringweg gemaakt. Deze loopt ongeveer vanaf De Papiermolen tot de Europaweg. De bouwkuip wordt gevormd door damwandplanken, die moeten worden ingetrild.



Half juli is begonnen met het intrillen van de damwandplanken voor de noordwand van de bouwkuip. Vanwege de veiligheid is bij deze werkzaamheden een veiligheidszone ingesteld. De zuidbaan van de zuidelijke ringweg lag in deze veiligheidszone. Daarom was de zuidbaan van de ringweg tussen Julianaplein en Europaweg deze zomer afgesloten. Komende maandag (26 augustus) gaat de zuidbaan weer open, is de bedoeling. Deze week wordt de zuidbaan weer in gereedheid gebracht. Het intrillen van de noordwand is daarom vorige week voor het grootste deel afgerond.



Een uitzondering is de H.L. Wichersstraat. Daar wordt nu nog gewerkt aan de noordwand van de bouwkuip. Dat kan, omdat hier de verdiepte ligging iets verder van de ringweg komt. De huidige ringweg ligt hier niet in de veiligheidszone. Het is voor deze werkzaamheden dus niet nodig de ringweg af te sluiten. Deze werkzaamheden gaan nog door tot 30 augustus, is de huidige planning.