Hereweg: onderdoorgang sinds gisteravond weer open; maar nog niet voor fietsers vanuit centrum

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg verlopen voorspoedig momenteel. Daardoor is de onderdoorgang bij de Hereweg weer open. Maar fietsers vanuit het centrum richting Helpman moeten nog wel omrijden, zo meldt de website aanpakringzuid.nl Vorige week moesten er damwanden worden ingeslagen, waar in de toekomst een tunnel zal komen (verdiepte ligging).

Combinatie Herepoort heeft zondagavond de werkzaamheden bij de Hereweg afgerond. Gisteren om 22.30 uur is de onderdoorgang bij de Hereweg weer opengesteld. Het verkeer rijdt nu over verlegde rijbanen; alleen fietsers richting Helpman moeten nog omfietsen.

De afgelopen tien dagen heeft Combinatie Herepoort de Hereweg ter hoogte van de onderdoorgang bij de zuidelijke ringweg verlegd. We hebben onder andere asfalt en oude fundering verwijderd, kabels en leiding verlegd en asfalt aangebracht. Door de Hereweg iets richting het oosten te verschuiven, kan het verkeer tijdens de bouw van de verdiepte ligging gewoon door blijven rijden.

Damwandplanken



Van maandag 21 oktober tot en met donderdag 24 oktober hebben we damwandplanken ingetrild ter hoogte van de Papiermolenlaan. Deze damwandplanken vormen de bouwkuip waarin de we de verdiepte ligging gaan bouwen. Dit zorgde voor overlast in de omgeving en voor weggebruikers.

Omfietsen richting Helpman



Het fietsverkeer vanuit het centrum richting Helpman kan nog geen gebruikmaken van de onderdoorgang bij de Hereweg. Fietsers worden omgeleid via de Papiermolentunnel. Deze omleidingsroute is tijdelijk, naar verwachting enkele maanden. We werken aan een oplossing waarbij de fietsers veilig van de onderdoorgang gebruik kunnen maken. Fietsers vanuit Helpman richting het centrum kunnen wel gewoon van de onderdoorgang gebruik maken.

Foto: Raymond Bos en Combinatie Herepoort