Gratis pendelbus naar Promotiedagen 2018

Volgende week, dinsdag 6 en woensdag 7 november, zijn in MartiniPlaza de Promotiedagen. Geen zin in gedoe met parkeren? De drukbezochte Promotiedagen zijn vanaf P+R Hoogkerk (A7) en P+R Haren (A28) met een gratis pendelbus te bereiken.

De gratis pendelbus vertrekt elke 10 minuten vanaf P+R Hoogkerk en P+R Haren en stopt recht voor de ingang van Martiniplaza. De bussen rijden beide beursdagen tussen 11:30 en 22:30 uur en zijn ook te herkennen als lijn 24. Op P+R Haren vertrekt de pendelbus vanaf de bushalte, op P+R Hoogkerk vertrekt de bus vanaf het busperron. Parkeren op de P+R is net als de pendelbus gratis, er is hiervoor geen kaartje nodig.



De exacte bustijden per locatie zijn:

P+R Haren > MartiniPlaza: elke 10 minuten tussen 11:30 - 22:20

MartiniPlaza > P+R Haren: elke 10 minuten tussen 11:45 - 22:35

P+R Hoogkerk > MartiniPlaza: elke 10 minuten tussen 11:35 - 22:25

MartiniPlaza > P+R Hoogkerk: elke 10 minuten tussen 11:40 - 22:30



P+R Hoogkerk bevindt zich langs de A7, bereikbaar via afslag 35. P+R Haren ligt aan de A28 en is bereikbaar via afslag 38. Beide terreinen beschikken over een grote hoeveelheid parkeerplaatsen, verdeeld over twee terreinen die naast elkaar liggen.