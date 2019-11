Gratis parkeren en pendelbus van P+R naar Promotiedagen

Parkeer je de auto op een P+R? Dan kun je gratis je autobanden op de juiste spanning laten brengen. Deze actie is op 5 en 6 november tussen 14.30 uur en 19.00 uur te vinden op P+R Haren en P+R Hoogekerk.



De 33ste editie van de Promotiedagen is een beurs in MartiniPlaza voor alle zakelijke branches in Noord-Nederland, met 25.000 bezoekers en 600 deelnemende bedrijven. Groningen Bereikbaar is aanwezig om bezoekers te informeren over de vernieuwingen aan de weg en het spoor en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid.



De beurs is op 5 en 6 november geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Vraag hier je gratis toegangskaart aan voor de beurs.