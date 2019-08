Geluidsmeting intrillen damwanden: ‘Elke week controleren we alle negen microfoons’

‘Klaar om te gaan?’ ‘Ja!’ Twee mannen stappen op de fiets. De één is Iskander Peters van Avenue Adviseurs. Deze zomer houdt hij het geluid dat wordt veroorzaakt door het intrillen van de damwandplanken nauwlettend in de gaten. De ander is steward Cees Heuvingh. Cees loopt een middag met Iskander mee om voor zijn functie als steward nog meer te weten te komen over hoe het omgevingsgeluid wordt gemeten. Cees: ‘ik krijg wel eens vragen van bewoners over het geluid, door vandaag mee te lopen met een deskundige kan ik deze vragen beter beantwoorden’.

Elke week fietst Iskander een rondje door de stad. Hij bezoekt alle microfoons die zijn opgehangen om het geluidsniveau van het intrillen van de damwandplanken te meten. Negen zijn het er. ‘Op mijn wekelijkse fietstochtje controleer ik of alle microfoons nog naar behoren werken. Ik check bijvoorbeeld of er niks kapot is en of ze nog netjes rechtop staan’, zo valt te lezen op de website van Aanpak Ring Zuid.



24/7 monitoren



Cees Heuvingh, steward bij Combinatie Herepoort, loopt vandaag met Iskander mee. ‘Ik wilde graag meer weten over de monitoring van geluid.’ Op de fiets vraagt hij Iskander dan ook het hemd van het lijf. Hoe dat nu bijvoorbeeld werkt, geluid monitoren. Iskander legt het graag aan hem uit. ‘De microfoons registreren 24 uur per dag, 7 dagen per week het geluidsniveau. Een paar keer per dag check ik de metingen. Ik controleer dan of er nergens geluidsnormen zijn overschreden.’



Piek



Soms laten de metingen een flinke piek zien, weet Iskander. ‘Maar dat betekent niet direct dat de werkzaamheden aan de ringweg te veel geluid veroorzaken. Ook een ambulance die met loeiende sirenes voorbijrijdt, kan bijvoorbeeld zo’n piek veroorzaken. Daarom doe ik altijd een extra controle. Met een draagbare geluidsmeter doe ik een nieuwe meting op de plek waar de piek gemeten is. Door deze tweede meting met de eerste te vergelijken, kan ik een realistisch beeld krijgen.’



Wekelijks rapport



Elke dag brengt Iskander aan Combinatie Herepoort verslag uit van zijn bevindingen. Cees knikt. ‘Wij publiceren vervolgens wekelijks een rapport op onze website. Daarin staan niet alleen Iskander’s metingen, maar bijvoorbeeld ook de uitkomsten van de trillingsmeters en een overzicht van de meldingen die we van omwonenden hebben gekregen.’



Verbaasd



Iskander en Cees stappen van hun fiets af. ‘Kijk’, wijst Iskander, ‘daar hangt een microfoon.’ Cees kijkt verbaasd omhoog. ‘Ik fiets hier regelmatig langs, maar nooit heb ik dat ding zien hangen.’ Samen controleren ze of de microfoon nog heel is. En, goed nieuws: dat blijkt zo te zijn. Cees lacht. ‘Dat is één. Nog maar acht te gaan!’