Forse zomerkorting op P+R-abonnement

In de zomer vinden er in en rond Groningen diverse werkzaamheden plaats die voor hinder op de weg zorgen. Parkeren op een P+R-terrein aan de rand van de stad en verder reizen met de bus is dan een prima alternatief, zo meldt Groningen Bereikbaar. Met het ' Zomerkorting P+R abonnement ' reis je tijdelijk ook nog eens extra voordelig want die koop je deze zomer met 50 procent korting. Zo reis je voor slechts 25 euro per maand dagelijks met de bus vanaf de P+R naar jouw bestemming in de stad en terug.

Rondom de stad liggen P+R-terreinen waar je gratis je auto kunt parkeren. Langs alle grote wegen richting de stad ligt een P+R. Vanaf de P+R's rijden de bussen van Qbuzz vaak en snel naar de binnenstad, Hoofdstation, UMCG en allerlei andere bestemmingen. Bovendien hebben bussen minder last van verkeersopstoppingen, omdat ze steeds vaker eigen busbanen hebben en bij file over de vluchtstrook mogen rijden. In de reisplanner van Qbuzz kun je je busreis plannen.



Hoe werkt de actie?

Je koopt het P+R abonnement in de webshop van Qbuzz. Het abonnement laad je vervolgens op een ov-chipkaart (anoniem of persoonlijk). Als je nog geen ov-chipkaart hebt dan kun je hem eenvoudig aanschaffen op www.ov-chipkaart.nl of kopen bij lokale winkels, op de website van OV-chipkaart is te vinden waar dat kan. Voordat je kunt reizen met het abonnement moet je deze eerst op je kaart laden bij een ophaalpunt bij jou in de buurt.



De looptijd van deze actie is van 15 juli tot en met 23 augustus. De eerste ingangsdatum die je kunt kiezen voor het maandabonnement is 15 juli. Stel je kiest ingangsdatum 20 augustus, dan kun je tot 20 september het abonnement gebruiken. De actie geeft deze zomer 50% korting op het P+R-abonnement, normaal gesproken kost dit 50 euro. Voor deze actie geldt op=op.



Overzicht P+R's

Langs alle grote wegen richting de stad ligt een P+R. Uit de richting;



Drachten/A7 is dit P+R Hoogkerk

Assen/A28 is dit P+R Haren

Zuidhorn/N355 is dit P+R Reitdiep

Hoogezand/A7 en N360/Ten Boer is dit P+R Meerstad

Eemshaven/N46 is dit P+R Kardinge

Initiatief actie

De actie is een initiatief van OV-bureau Groningen Drenthe en Groningen Bereikbaar in samenwerking met Qbuzz. Het doel van de actie is de verkeershinder door werkzaamheden te verminderen en het parkeren op een P+R en verder reizen met de bus uit te proberen.



Werkzaamheden Zomer 2019

Vanaf vrijdagavond 12 juli is de zuidelijke ringweg richting Hoogezand tussen het Julianaplein en het Europaplein zes weken afgesloten. In de zomervakantie wordt ook de N361 tussen Groningen en Winsum vanaf de Boterdiepbrug in Groningen tot de Munnikeweg voorbij Adorp afgesloten in beide richtingen. Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden fietsen. Van 31 juli tot en met 7 augustus rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Winschoten/Weener.



Nog meer werkzaamheden aan weg of spoor zijn te vinden op www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie.