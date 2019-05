Forse tijdwinst treinverbinding Groningen-Den Haag: 17 minuten

Er is een forse tijdwinst te behalen op het traject van de intercity tussen Groningen en Den Haag. Dat is gebleken uit testritten op dit traject

De reistijd werd met zeventien minuten teruggebracht tot 2 uur en 21 minuten. Dat meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden. Ook op de verbinding Leeuwarden - Den Haag valt fikse tijdwinst te behalen: die bedraagt zelfs 25 minuten.

De resultaten van de proef, die in februari werd gehouden, werden bekend gemaakt na een bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van Nederlandse Spoorwegen en spoorwegbeheerder ProRail met noordelijke bestuurders en vertegenwoordigers van het rijk.

De tijdwinst tijdens de testrit kon worden behaald door niet meer te stoppen op treinstations in Assen, Almere en Leiden, maar nog wel in Zwolle, Lelystad Centrum, Amsterdam -Zuid en Schiphol. Tijdens de testrit werd bovendien gebruik gemaakt van een zogenaamde TRAXX-locomotief, die normaliter rijdt over de hogesnelheidslijn HSL-Zuid. Daardoor kon de snelheid worden verhoogd van 140 naar 160 km per uur.

Nu de test zulke positieve resultaten heeft opgeleverd wil dat nog niet zeggen dat de snellere verbindingen ook zullen worden ingevoerd. De test werd namelijk ’s nachts gehouden, maar overdag zijn de omstandigheden anders en is er meer oponthoud mogelijk door onvoorziene omstandigheden. In september worden de resultaten bekend gemaakt van ander onderzoek, aldus het Dagblad van het Noorden.