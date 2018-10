Fietspad bij Zuiderbegraafplaats afgesloten: vleermuisschermen vervangen

De werkzaamheden aan- of in verband met de aanpak van de zuidelijke ringweg gaan op uiteenlopende plaatsen gewoon door.

Soms betreft het grotere projecten, soms gaat het om uiteenlopende kleinere activiteiten. Een voorbeeld daarvan is het vervangen van vleermuisschermen bij het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats. In verband daarmee is het fietspad aan de Zuiderbegraafplaats tussen Maaslaan en Hereweg tot 26 oktober in zijn geheel dag en nacht afgesloten.

Combinatie Herepoort is vandaag, maandag 1 oktober, gestart met het vervangen van de vleermuisschermen langs het fietspad. Deze schermen maken deel uit van de maatregelen die de aannemer moet nemen om het leef- en voedselgebied van de vleermuizen in de buurt van de ringweg te beschermen.

Het huidige vleermuisscherm wordt vervangen door een betere constructie die meerdere jaren kan blijven staan. Tegelijkertijd worden UV-doeken geplaatst.

Voor de benodigde werkruimte en in verband met veiligheid is het fietspad Zuiderbegraafplaats tussen Maaslaan en Hereweg vanaf 1 oktober tot 26 oktober in zijn geheel dag en nacht afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het fiets- en voetpad aan de zuidkant van de ringweg.





De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.

(Foto en informatie over andere actuele werkzaamheden: aanpakring zuid ).