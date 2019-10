Fietsoversteek Martiniplaza-Laan van de Vrijheid straks veel veiliger

Probeer in de ochtend- of avondspits maar eens op de fiets over te steken vanaf de Laan van de Vrede richting MartiniPlaza, of omgekeerd. Wie hier vaker op de fiets langskomt, weet: dat is een heel lastige opgave. De fietser moet de op- en afrit van het Vrijheidsplein oversteken terwijl bumper aan bumper het autoverkeer op hoge snelheid passeert.

De ombouw van de zuidelijke ringweg lost deze gevaarlijke situatie op. In de nieuwe situatie liggen de op- en afrit van het Vrijheidsplein hoger. Fietsers rijden hier veilig onderdoor.

In de afbeelding onder kunt u de oude situatie vergelijken met de nieuwe situatie.

(Foto: Aanpak Ring Zuid).