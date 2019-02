Fietsers bij tijdelijke doorgang Helperzoom krijgen ontbijtkoek

De Helperzoom is, zo meldt Aanpak Ring Zuid, voor al het verkeer afgesloten van 20 tot en met 27 februari. Dit is nodig voor de sloop van het Esperantoviaduct. Voor auto’s is de Helperzoom al vanaf 11 februari dicht. Fietsers kunnen nu nog passeren via een tijdelijke doorgang. Dat is vanaf woensdag 9.00 uur niet meer mogelijk. De Helperzoom is op donderdag 28 februari weer open voor alle verkeer.



Fietsers vanuit het zuiden richting centrum en omgekeerd kunnen tot 28 februari gebruik maken van de Verlengde Lodewijkstraat en de fietstunnel bij station Europapark.



De 150 koeken waren in een mum van tijd op. Ook woensdagochtend delen we ontbijtkoek uit.



Sloop Esperantoviaduct

Van 11 tot en met 27 februari breekt de aannemer een deel van het Esperantoviaduct af. Dat is het viaduct van de zuidelijke ringweg over het spoor. Dit deel kan worden afgebroken omdat er sinds begin deze maand geen verkeer meer overheen rijdt. Op deze website geeft ARZ regelmatig verslag van de voortgang. De werkzaamheden zijn te volgen via een webcam. Op de plek van het viaduct komt later de nieuwe zuidelijke ringweg. Dit deel van de ringweg wordt verdiept aangelegd en gaat onder het spoor door.