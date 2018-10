Fietsactie Groningen Bereikbaar uitgebreid

Groningen Bereikbaar wil met de actie forenzen het gemak van de e-bike ten opzichte van de auto laten ervaren. Sinds de start van de actie in juli van dit jaar is er veel animo voor het proberen van een e-bike of speed pedelec.



Het reserveren van de e-bike of speed pedelec voor een week is gratis en kan heel eenvoudig. Mensen die mee willen doen kunnen zich aanmelden via de site van Groningen Bereikbaar. Iedereen die voor het werk van of naar Groningen reist en normaal de auto gebruikt, kan meedoen aan de actie. Na reservering voor een gekozen periode zijn de fietsen op te halen bij Egberts Premium Store in Groningen.



Groninger werkgevers doen mee aan de actie



Ook 16 grote Groningse werkgevers doen mee aan de actie en stellen zelf op de werklocatie fietsen beschikbaar aan hun medewerkers. Voor werkgevers een eenvoudige manier om hun werknemers te helpen gezonde keuzes te maken en de file te omzeilen.